Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk Manchester United'ı iki farklı takımla yenerek tarihe geçti. Daha önce Başakşehir'de görev yaptığı dönemde 2020-2021 sezonunda Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başaran Okan Buruk, bu kez Galatasaray'ın başında İngiliz devini yenmeyi başardı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Manchester United'ı mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

'ÇOK DEĞERLİ BİR ZAFER'

Buruk, maçın dengeli geçtiğini belirterek, "İstatistiksel olarak iki takım için de benzer sayılar çıktı. İkinci yarıyı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik, pozisyona girdik. Buradan kazanarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manchester United gibi bir takımı burada yenmek Türk futbolu ve gruptaki sıralamamız için çok değerli." diye konuştu.