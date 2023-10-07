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Haberler Galatasaray Aslan 7’de 7 peşinde

Aslan 7’de 7 peşinde

Manchester United zaferiyle moral bulan G.Saray, 19.00’da Antalya’yı gurbette yenip seriyi sürdürmek istiyor.

HABER MERKEZİ
Aslan 7’de 7 peşinde

AVRUPA ve ligde çıkışa geçen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı deplasmanda yenerek sükse yapan Aslan, ligde de son 6 maçını da kazanarak önemli bir seri yakaladı. Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde 19 puanla 2. sırada konumlanan sarı-kırmızılılar, Güney temsilcisi önünde hata yapmak istemiyor. İKİ YILDIZIN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Hakim Ziyech'in son durumları belirsizliklerini koruyor. Ev sahibi kırmızı-beyazlı ekipte ise sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

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