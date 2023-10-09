Aslan’dan seriye devam

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Trendyol Süper Lig'de de yenilgisiz serisini sürdürüyor. Hafta içinde deplasmanda Manchester United'ı 3-2 ile geçen Aslan, Süper Lig'in 8. haftasında da Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi; ligde üst üste 7. galibiyetini elde etti. Cimbom'a galibiyeti getiren goller Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'den geldi. Bu maça kadar oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, seriyi 22 maça çıkardı. En son geçen sezon 32'inci haftada derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte; bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Öte yandan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar tartışma yarattı. Mücadelede yaşanan penaltı ve kırmızı kart tartışmaları geceye damga vurdu. Futbol otoriteleri ve eski hakemler Küçük'ü eleştirirken, birçok pozisyonda yanlış karar verdiğini açıkladılar.

HAKEM ZORBAY KÜZÜK'E SERT ELEŞTİRİ

Kazımcan'ın Jehezkel'e ilk yarıda yaptığı hareketin penaltı olduğu belirtilirken, Buksa'nın Muslera'nın ayağına bastığı pozisyonda da kırmızı kartın çıkması gerektiği ifadede edildi. Küçük'e itiraz eden ve alkış yapan Muslera'nın da ikinci sarı kartı görmesi gerektiği dile getirildi. Icardi'ye arkadan yapılan müdahalenin de penaltı olduğu açıklanırken, başka birçok pozisyonda Küçük'ün hatalı kararlar verdiği bildirildi.