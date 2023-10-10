Galatasaray’da Kerem’e kanca

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Basında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Ligi takımlarından West Ham'ın, Jarred Bowen'ın yerine Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediği belirtildi. Londra ekibinin yıldız ismi Jarred Bowen'ı sezon sonunda yüklü bir bonservisle Liverpool'a satması bekleniyor. İngiliz ekibi, Bowen'ın yerini Kerem Aktürkoğlu ile doldurmayı planlıyor.

16 MAÇTA 5 GOL ATTI

Bu arada Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen tek İngiliz takımı West Ham United değil. Ange Postecoglou ile sezona müthiş bir başlangıç yapan Tottenham da, milli futbolcuyu yakından takip ediyor. Heungmin Son'u forvet olarak değerlendiren Avustralyalı hocanın, sol kanat transferi için Kerem'i istediği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı takım ile bu sezon 16 maçta sahaya çıkan milli futbolcu 5 gol ve 7 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.