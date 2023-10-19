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Galatasaray’ın kasası dolacak

HABER MERKEZİ
Galatasaray’ın kasası dolacak
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon henüz mağlubiyet almayan Galatasaray, kasasını doldurmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım Beşiktaş ve Bayern Münih karşılaşmalarından dev bir gelir elde etmeyi planlıyor. Her iki maçtan toplamda 60 milyon liralık gişe geliri beklendiği öğrenildi. Ayrıca yine Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarıyla store gelirlerinin de üst seviyeye çıkmasının planlandığı bildirildi. Kulüp kaynakları maç günleri 40 milyon liraya yakın bir store geliri olabileceğini belirtti. Ayrıca, Bayern Münih maçının kazanılması ile kulübün kasasına 2.8 milyon euro (82.6 milyon lira) girecek. Böylece 100 milyon liralık gişe ve store gelirine ek olarak 82.6 milyon daha gelecek. Böylece Cim-Bom, bir haftada 180 milyon liradan fazla para kazanacak.
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