Buruk mu Burak mı

Süper Lig'de milli aranın ardından gözler derbi heyecanına çevrildi. Yarın saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak G.Saray-Beşiktaş mücadelesi öncesi her iki takımın teknik direktörü de planlarını hazırladı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta boyunca rakiplerinin eksik taraflarını ezberletirken hücum gücüyle daha maçın başından itibaren baskılı bir futbol oynatmayı hedefliyor. Buruk ön bölgede Zaha, Kerem, Barış ve Icardi dörtlüsü ile pres uygulayıp topa sahip olmayı amaçlarken oyunun kontrolünü ilk düdükle birlikte elinde tutmayı düşünüyor. Kerem ve Barış'ın ceza sahasına kat ederek topu en kısa sürede Icardi ile buluşturmasını isteyen Buruk'un savunmada yine Davinson Sanchez-Abdülkerim ikilisine görev vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ta ise Burak Yılmaz derbi kazanıp takıma özgüven aşılamayı planlarken G.Saray'ın eski oyuncusu Rashica kilit adam olacak.

GEDSON DÖNÜYOR

Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar'ı beraber oynatıp rakibinin savunmadaki dengesini bozmayı düşünen genç çalıştırıcının, özellikle ilk yarıda kontrollü bir futbol tercih etmesi bekleniyor. Amartey, Colley, Arthur Masuaku ve Onur Bulut'un defans bloğunu oluşturacağı Gedson ile Chamberlain'in de orta sahanın yükünü çekeceği gelen haberler arasında.

DOĞUM GÜNÜ VE SÖZLEŞME KUTLAMASI

Galatasaray Kulübü dün teknik direktör Okan Buruk'un 50. yaş günü kutlarken Başkan Dursun Özbek, başarılı çalıştırıcı ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Özbek, yaptığı açıklamada, "Hem Galatasaray için hem de Okan Buruk için iyi bir gün. Hocamın doğum gününü kutluyorum. Erken yaşta futbolu bıraktı. İstese daha fazla oynayabilirdi. Hem doğum günü kutlaması hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı imzaladık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan" dedi.

SON 10 MAÇTAN 1 BERABERLİK ÇIKTI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1'i beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlıların galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti. İki takım da galibiyetleri evindeki maçlarda aldı.