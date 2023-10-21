Derbi ateşi

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, bugün ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçı beIN Sport canlı olarak yayımlayacak. Galatasaray, milli araya topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu. Aslan kazanırsa maç fazlasıyla yeniden zirveye yükselecek ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltecek. Kartal, kazanırsa G.Saray ile puan farkını 3'e düşürecek, kaybederse yarışta ağır darbe alacak. Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

REKABETTE ASLAN ÜSTÜN

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

10 MİLYARLIK MAÇ

Bugünkü derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 10 milyar 850 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 10 milyar 850 milyon TL.

EN DEĞERLİ İSİM TETE

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcusu Tete derbide oynaması durumunda 24 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak. Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele'nin 21 milyon Euro, Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın da 20 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Gedson Fernandes 17 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor. Ayrıca siyah-beyazlılarda Daniel Amartey'in 12 milyon Euro ve Milot Rashica'nın da 8.5 milyon Euro piyasa değeri var.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

G.Saray-Beşiktaş maçına taraftarlardan yoğun ilgi var. Sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri tamamen doldurması bekleniyor. İstanbul Valiliği, siyah-beyazlı taraftarların da maçı izleyebileceğini duyurmuştu. Derbide 2 bin 400 Beşiktaş taraftarı maçı stattan izleyecek.