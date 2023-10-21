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Haberler Galatasaray Son dakika... Galatasaray derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Son dakika... Galatasaray derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Son dakika... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi tamamlandı. Galatasaray Rams Park'ta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri İcardi kaydetti.

AA
Son dakika... Galatasaray derbi maçta Beşiktaş’ı 2-1 yendi
Son dakika... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

61. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşunda baskıya giden Torreira, ceza sahasında Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Meler, VAR'ın uyarısıyla yeniden pozisyonu inceledi ve faul olmadığına hükmederek penaltıyı iptal etti.

69. dakikada bir kişi eksik oynayan Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağdan hızlı gelişen atakta Angelino'dan sıyrılarak ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Rosier, pasını geriden gelen Chamberlain'e çıkardı. İngiliz futbolcu, yaptığı tek vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

80. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mertens'in sağdan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topa Hadziahmetovic elle müdahale edince Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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