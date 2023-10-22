Derbide aslan kükredi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 7. dakikada Angelino, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Mert'in ayaklarından seken topu Colley çizgide kafayla uzaklaştırdı. 10'da Zaynutdinov ortasını yaptı. Boey'a çarpan top üst direkten kornere gitti. 18'de serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top yan direkten döndü. 26'da Mert'in uzaklaştırmak istediği topu Kaan yarı alanda kafayla ceza sahasına doğru çevirdi. Icardi'nin dokunduğu top Colley'den sekip bu oyuncunun önüne düştü. Icardi'nin ayağının ucuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. 30'da savunma arkasına atılan topa çıkan kaleci Mert, ceza sahası dışında topa eliyle müdahale etti. Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve Mert'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 69'da Ersin'in uzun vuruşunda Ghezzal kafayla arkaya aşırttı. Sağ kanattan topla hareketlenen Rosier, Angelino'dan sıyrılıp çizgiye kadar indi Rosier'in penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Chamberlain bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

MERT KIZARDI

80'de sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mertens ortasını yaptı. Ön direkte Torreira'nın kafa vuruşunda top Hadziahmetovic'in eline çarptı, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 82'nci dakikada Icardi, penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 2-1.

İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti. Buruk; Kazımcan, Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'ın yerlerine Angelino, Kaan ve Tete'yi ilk 11'de görevlendirdi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 8'inci haftasında 2-0 kazanılan Beşiktaş maçının 11'inde 5 değişikliğe giderek Galatasaray karşısında takımını sahaya sürdü. Yılmaz; Ersin, Bailly, Salih Uçan, Chamberlain ve Muleka'nın yerlerine; Mert, Colley, Tayfur, Gedsson ve Rashica'yı 11'de görevlendirdi.

DERBİ ÖNCESİ GERGİNLİK

Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında derbi öncesinde sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı. İki grup arasında arbede yaşandığı görülürken olay yerine gelen güvenlik güçleri tartışmalar büyümeden tarafları bölgeden uzaklaştırdı.

MAURO ICARDİ YİNE DURMADI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti. Derbide iki kez fileleri sarsan 30 yaşındaki oyuncu Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, gruplarda da 1 golü bulunan Icardi, geçen sezondan beri oynadığı tüm derbilerde gol atma geleneğini de sürdürdü.