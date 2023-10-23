Sıra geldi Bayern’e

Süper Lig 9. hafta maçında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup edip art arda 8. galibiyetini alırken, zorlu Bayern Münih maçı öncesinde de taraftarının yüzünü güldürdü. Sarıkırmızılılar evindeki kaybetmeme serisini 21 maça çıkarırken, namağlup serisini de 23 yaparak Bayern Münih'e de göz dağı verdi. Beşiktaş derbisinde Bayern Münih mücadelesinin provası da yapılırken, sarı-kırmızılılar Alman panzeri karşısında da RAMS Park'a galibiyet için çıkacak. G.Saray zorlu maçın hazırlıklarına dün başlarken, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak grupta ilk iki için iddiasını sürdürmek istiyor.

BURUK TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iç sahadaki 5 derbiyi de kazanarak Fatih Terim'i yakaladı.

ICARDI'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray, Beşiktaş maçının ardından stadyumdan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Arjantinli yıldızdan gelen kötü haber sarı-kırmızılıları üzerken, Icardi'nin Salı günü oynanacak Bayern Münih maçında iğne ile oynama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

DEV MAÇA İTALYAN HAKEM

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın yarın 19.45'te Rams Park'ta Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.