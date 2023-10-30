Aslan’dan tarihi performans

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 28 puan elde eden sarı-kırmızılılar, 10. haftalar itibarıyla tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Aslan, ligde daha önce ilk 10 maçlar itibarıyla en iyi başlangıcını 1959- 60, 2001-02 ve 2005-06 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlikle yapmıştı.

DEPLASMANDA DA KRAL

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında gösterdiği başarılı performansla da tarihe geçti. Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 16 puan elde eden Cim-Bom, ilk 6 maçlar itibarıyla lig tarihindeki en iyi deplasman performansını tekrarladı. Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1996-97 sezonunda deplasmandaki ilk 6 maçında 16 puan elde etmişti.

G.SARAY'DA ROTA YİNE KURZUWA

Sol bek bölgesinde krizi Angelinho ile çözmeye çalışan ancak başarısız olan Galatasaray'da gündem bu bölgeye yeni bir takviye yapmak. Yediği gollerin yüzde 41'ini sol bekten gelişen ataklarda kalesinde gören Aslan, Kazımcan Karataş'la da sıkıntıyı çözemezken, radarına yeniden Layvin Kurzawa'yı aldı. PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek devre arasında transfere sıcak bakarken, Cim- Bom yaz transfer döneminde istediği yıldız için ocak ayında PSG'nin kapısını yeniden çalacak.