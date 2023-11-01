  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Buruk değiştiriyor

Buruk değiştiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında hücum hattında değişiklik yapmayı düşünüyor

HABER MERKEZİ
Buruk değiştiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında ilk 11'de değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Galatasaray'da, son iki maçtır büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi'nin Kasımpaşa maçında da yine iğneyle sahadaki yerini alması bekleniyor. Aslan'da 9 maçlık galibiyet serisine rağmen teknik direktör Okan Buruk'un arayışları devam ediyor.

KEREM SOLA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı teknik adam, ön taraftaki kurguda değişikliğe gidiyor. Buruk'un Hakim Ziyech'i ilk 11'de oynatmayı düşündüğü ve Faslı yıldızın 10 numaralı pozisyonda değerlendirilmek istendiği bildirildi. Diğer taraftan Ziyech'in 11'e girmesiyle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun da eski pozisyonu olan sol açığa geçeceği belirtildi. Kerem'in 10 numara pozisyonda tartışılan performansı da yine alınan kararda etkili oldu. Zaha veya Tete'nin ise bu kurguda ön tarafın sağında değerlendirileceği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA