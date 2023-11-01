Buruk değiştiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında ilk 11'de değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Galatasaray'da, son iki maçtır büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi'nin Kasımpaşa maçında da yine iğneyle sahadaki yerini alması bekleniyor. Aslan'da 9 maçlık galibiyet serisine rağmen teknik direktör Okan Buruk'un arayışları devam ediyor.

KEREM SOLA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı teknik adam, ön taraftaki kurguda değişikliğe gidiyor. Buruk'un Hakim Ziyech'i ilk 11'de oynatmayı düşündüğü ve Faslı yıldızın 10 numaralı pozisyonda değerlendirilmek istendiği bildirildi. Diğer taraftan Ziyech'in 11'e girmesiyle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun da eski pozisyonu olan sol açığa geçeceği belirtildi. Kerem'in 10 numara pozisyonda tartışılan performansı da yine alınan kararda etkili oldu. Zaha veya Tete'nin ise bu kurguda ön tarafın sağında değerlendirileceği belirtildi.