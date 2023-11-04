10’un adı aslan

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti, galibiyet serisini 10 maça çıkardı. 14. dakikada Gianniotis'in uzun gönderdiği top orta sahada Fall'da kaldı. Kaleye hareketlenen bu futbolcu, ceza yayı üzerinde 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu, Muslera harika çıkardı. 28'de Zaha'nın yerden ortasında boşta kalan topu Icardi tamamladı. Defanstan dönen topa Kerem vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti. 31'de Ben Ouannes son çizgiye inip kale sahasının önüne kesti. Bu noktaya hareketlenen Ngoy'un yerden vuruşundu Muslera uzanarak topu kontrol etti. 33'te Gomis'ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.

KASIMPAŞA'NIN CEVABI GECİKMEDİ

51'de sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in kale sahasına yerden gönderdiği pasta Icardi topukla arkaya bıraktı. Bu noktada Kasımpaşa savunma topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazındaki Zaha'da kaldı. Bu futbolcu yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0. 54'te soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara'nın kale sahasına gönderdiği ortaya ön direkte iyi yükselen Omeruo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Muslera'nın sağından ağlara gitti: 2-1. Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazandı.

NELSSON VE ZIYECH 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşılaşmasında 3 değişikliğe gitti. Buruk, Rizespor Kerem Demirbay, Angelino ve Mertens'in yerine Nelsson, Ziyech ve Kaan Ayhan'ı sahaya sürdü. Nelsson, en son ligin 8'inci haftasında Antalyaspor deplasmanında 75'inci dakikada oyuna dahil olmuştu. 25 yaşındaki stoperin ilk 11'de çıktığı son maç ise 4. hafta oynanan Samsunspor maçıydı. Galatasaray'da ilk 11'e dönen bir diğer isim ise Hakim Ziyech oldu. Faslı oyuncunun ilk 11 oynadığı son maç ise ligin 5'inci haftasında oynanan Başakşehir maçıydı.

ZAHA MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen, ikli mücadelelerden kaçmayan ve sık sık çalım deneyen yıldız oyuncu, 33. dakikada attığı ilk golde RAMS PARK'ı adeta ayağa kaldırdı. Çok uzaklardan harika bir gol kaydeden Zaha, 51'de de kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı 4 oldu.

MUSLERA ŞOKU

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fernando Muslera, Mamadou Fall ile girdiği mücadele sonrası sakatlandı. Sol dirseğinden sakatlanan yıldız oyuncu oyuna devam edemedi. Muslera'nın yerine 58. dakikada Günay Güvenç maça dahil oldu. 8 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih ile deplasmanda oynayacak olan sarı-kırmızılılarda Muslera'nın durumu bugün yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Uruguaylı file bekçisinin dirsek bağları ve dirsek kapsülünde hasar oluştuğubelirtilirken, 1 ay kadar sahalardan uzak kaması gündemde.

İSRAİL'E TEPKİ FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek verdi. "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük." şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, tribünlerde üzerinde İngilizce "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır", "Özgür Filistin", "Bırakın Gazze'de bebekler yaşasın" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.

SÜPER KUPA'NIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.