Galatasaray’ın gözü Bayern’de

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesi sonrası liderlik koltuğunu kaptı. İlk maçında Kayserispor ile golsüz berabere kaldıktan sonra çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, hem liderlik koltuğunu kaptı hem de Fenerbahçe'nin yenilmesi sonrası ligdeki tek namağlup takım oldu. Aslan'da liderliğin gelmesinden sonra tüm gözler Bayern Münih maçına çevrildi.

MUSLERA'DAN KÖTÜ HABER

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. İlk maçta sahasında rakibine 3-1 mağlup olan Galatasaray, deplasmanda rakibinden puan yada puanlar almak istiyor. Bu arada Aslan'da bu maçın hazırlıkları sürürken keyifleri kaçıran bir haber geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Muslera'nın Bayern Münih ve Hatayspor müsabakalarında forma giyemeyeceği öğrenildi.