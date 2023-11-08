Aslan Panzer avında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bugün deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Evinde çok iyi performans sergilemesine rağmen Münih'e 3-1 yenilen sarı-kırmızılar, bu kez Almanya'da galibiyet kovalayacak. Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Muslera dün takımla birlikte antrenmanlara çıkarken, tecrübeli kalecinin 11'de başlaması bekleniyor. Mauro Icardi de yine iğne ile Bayern Münih'e karşı sahaya çıkabilecek. Bavyera temsilcisinde ise stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle süre alamayacak.

DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI

Galatasaray, Alman temsilcileriyle deplasmanda yapılan maçlarda daha başarılı bir performans sergiliyor. "Cimbom", Alman rakipleriyle daha önce yaptığı 31 mücadelede 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 müsabakadan beraberlik, 11 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada Alman temsilcileriyle yaptığı 15 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik alabilen Aslan, deplasmandaki 16 karşılaşmada beşer galibiyet ve beraberlik elde etti.