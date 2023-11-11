Aslan Hatayspor virajında

Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray, bugün Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde 10'da 10 yapan ve geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle zirveyi ele geçiren Aslan, rakibini yenerek hem seriyi sürdürmek, hem de koltuğunu korumak istiyor.

CİM-BOM'DA EKSİK OYUNCU YOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçına iğne ile çıkan Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin bugün de kadroda yer almaları bekleniyor. Ev sahibi Hatayspor'da ise sakatlıkları bulunan Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak. Ligde son 3 maçını kazanamayan Akdeniz ekibi, 14 puanla 9. sırada yer alıyor.

FERNANDO MUSLERA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Hatay karşısında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.