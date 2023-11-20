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Haberler Galatasaray Hollandalı yıldız Aslan’a

Hollandalı yıldız Aslan’a

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray Manchester United’dan Van de Beek’i istiyor.

HABER MERKEZİ
Hollandalı yıldız Aslan’a
Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, ocak ayında Van de Beek için teklif yapmayı planlıyor. Manchester United'a transfer olduğundan bugüne forma süresi almakta zorlanan Hollandalı orta saha, İngiliz devinden ayrılmak isterken sarı-kırmızılılar devreye gerdi. Cim-Bom ile birlikte Inter ve Real Sociedad'ın da 26 yaşındaki yıldız için yarışta olduğu ifade edilirken, teknik direktör Okan Buruk'un başarılı oyuncuyu çok istediği öne sürüldü. Yıldız oyuncu bu sezon sadece 2 maçta 21 dakika süre aldı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Van de Beek 2020 yılında Ajax'tan 39 milyon milyon Euro'ya Manu'ya gelmiş ve geçen yıl devre arasında yarım sezonluğuna Everton'a kiralanmıştı.
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