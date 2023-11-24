Icardı Arda’nın yanına

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sergilediği performansla yeniden dünya devlerinin listesine girmiş durumda. PSG dönemi sonrası Galatasaray'da kendine gelen Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği iddia edilen son ekip Real Madrid oldu. Karim Benzema'nın sözleşmesini uzatmaması sonrası Vinicius Junior'ı golcü olarak kullanmayı planlayan Carlo Ancelotti, Brezilyalı yıldızın sakatlanması sonrası zor durumda kaldı.

GOLCÜ ARAYIŞINA GİRDİ

Sezon başında sadece Joselu takviyesinin yapıldığı forvet hattında yaşanan kriz nedeniyle acil bir arayışa giren Real Madrid'in ara transfer döneminde tecrübeli bir golcüyü kadrosuna katması bekleniyor. Vinicius Junior'ın 2.5 ay kadar sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle arayışa geçen Real Madrid, gözünü Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi'ye çevirdi. TuttoMercatoWeb, Real Madrid'in hücum hattını tecrübeli bir isimle güçlendirme planı çerçevesinde Mauro Icardi ismine yöneldiğini açıkladı. Carlo Ancelotti'nin Arjantinli golcüyü geçmişte de kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

REAL MADRID GÖZÜNÜ KARARTTI

TUTTOMERCATOWEB'DEN Marco Conterio, Real Madrid'in gözünü kararttığını ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan transferi adına 15 milyon Euro seviyesinde bir teklif yapabileceğini belirtti. Eğer transfer gerçekleşirse Icardi, sezon başında rekor bir bedelle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.

46 MAÇTA 38 GOL ATTI

İki sezondur Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi bu süreçte 46 müsabakaya çıktı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip ağları 38 kez sarsarken, 11 de asist yaptı. Tangocu, bu sezon ise tüm kulvarlarda şimdiden 15 gol kaydetti.