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Haberler Galatasaray Aslan Alanya önünde

Aslan Alanya önünde

Zirve mücadelesi veren Galatasaray, milli ara dönüşünde sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’daki müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

HABER MERKEZİ
Aslan Alanya önünde
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.
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