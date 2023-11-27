Aslan İngilizleri korkuttu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülerken Aslan'ın farklı galibiyeti, İngiltere'de de korku yarattı. Manchester Evening New'de yer alan haberde, "Türk devi kendi evinde formda. Bu galibiyet United için belki de uğursuz bir işaret. G.Sray bu sezon evinde oynadığı 10 maçın sadece birini kaybetti. Sahaya kendinden emin olarak çıkacak" ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray yönetimi, hakem kararlarıyla ilgili bugün saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak. Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe - Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.