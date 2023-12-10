G.Saray’ın gözü Santos’ta

Trendyol Süper Lig'de evinde güçlü rakibi Adana Demirspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Galatasaray gözünü yine transfere çevirdi. Sarı-kırmızılıların hedefinde ise bu kez Brezilya Ligi'nde küme düşen Santos'un yıldız isimleri var. Yurt dışı basınında 'batan geminin mallarına' hücum eden takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu iddia edildi. Aslan'ın Santos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marcos Leonardo, Jean Lucas ve Felipe Jonathan için menajerleriyle temas halinde olduğu ifade edildi. Bakambu'nun yerine Leonardo düşünülürken sol bek için Jonathan, orta sahaya da Lucas düşünülüyor.