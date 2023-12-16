En fazla gelir Aslan’a

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da 4 kulüp temsil ederken, kulüplerimizin şu ana kadar UEFA'dan kazandığı net rakam da belli oldu. Türkiye'yi temsil eden ekiplerimizden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor UEFA'dan bu sezon toplam 1 milyar 402 milyon 520 bin TL (43 milyon 933 bin 237 Euro) kazandı. UEFA'dan gelen en büyük geliri Galatasaray kulübü elde ederken, Adana Demirspor ise en az paya sahip oldu.

G.SARAY'A 30 MİLYON 140 BİN EURO

Konferans Ligi'nde iki eleme turunu geçtikten sonra Play-Off Turu'nda Genk'e elenen Adana ekibi 1 milyon 50 bin Euro'yu kasasına koydu. Konferans Ligi grup aşamasında elenen Beşiktaş, 5 milyon 140 Bin 700 Euro kazanırken, yine Konferans Ligi'nde grup lideri olarak seri başı olarak son 16 Turu'na kalan F.Bahçe ise 7 milyon 601 bin 800 Euro elde etti. Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Galatasaray ise tam 30 milyon 140 bin 737 Euro kazandı.