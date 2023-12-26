Derbi bitti tartışma bitmedi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan derbi golsüz sona ererken, oynanan kalitesiz futbolun yanı sıra faul düdükleri ve Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon dev maça damga vurdu. İlk yarıda Icardi, Djiku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi, VAR ise herhangi bir uyarıda bulunmadı. Karşılaşmanın ardından G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk pozisyonun net penaltı olduğunu söyledi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise devam kararının doğru olduğunu belirtti. Gece geç saatlerde de Galatasaray, Icardi'nin gözaltının morardığı bir fotoğraf paylaşarak "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle..." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Sarı-lacivertliler ise bu gönderiyi alıntılayarak "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." şeklinde bir tweet attı. Kamuoyu tarafından yayıncı kuruluş da eleştirilirken, 26 kamerayla çekilen maçta tek tartışmalı pozisyonun yakın çekiminin ekranlara gelmemesi gündem oldu. Eski hakemlerin hemen hepsi ise gösterilen açılardan pozisyonun penaltı ve kırmızı kart olduğunu belirttiler.

"ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yüklenerek, "Penaltı pozisyonunda Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların çağrısı vardı. Onları bunları tokatlayın dedi. Frankofon bir arkadaş, tam anlamamış demek ki, saha içinde bunu uygulamaya kalktı. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. Dedikleri doğruysa, beIN Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEYEN HATA"

Turkuvaz Medya Grubu tarafından gerçekleştirilen Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Başkanvekili Erdem Timur da tartışmalara katıldı. Timur, "Yine maalesef direkt sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Başka hatalar da oldu. Herkesin kabul ettiği bir hata var. Çok erken bir dakikada hem kart hem penaltı vardı. Şampiyonluğa tesir eden hatadır. Farklı görüntüler varken... VAR'a görüntü gitmedi diyorlar, işi başka yere götürür. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılmalı" dedi.