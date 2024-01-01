Aslan’dan Sanches harekatı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, kadrosuna takviyeler yapacak. Ara transferde Ndombele'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan, önemli oyuncuları listesine aldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Portekizli Renato Sanches'in kiralık forma giydiği Roma'dan ayrılacağını duyurdu. PSG'ye dönecek yıldız ismin, Fransız ekibinin planları arasında yer almadığı da ifade edildi. Schira, bir aracının 26 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a önerdiğini iddia etti. Roma'da 9 maçta 1 gol atan Portekizli yıldızın PSG ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

ICARDI'YE İNGİLİZLER TALİP

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiliz basını, bitiricilik yeteneği ve deneyimi nedeniyle Manchester United ve Tottenham'ın Icardi'yi listesine aldığını yazdı. Her iki kulübün de gol yollarındaki sorunu çözmek için Mauro Icardi'ye teklif götürmeye hazırlandığı ifade edildi.