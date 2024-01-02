Aslan atağa kalktı

Galatasaray, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için belirlediği listesiyle ilgili temaslarına ağırlık verdi. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden birinin 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşen Santos'un 20 yaşındaki forveti Marcos Leonardo olduğu bilinirken futbolcu ile ilgili kiralama formülünün masada olduğu konuşuluyor. Marcos Leonardo'nun öncelikli hedefinin Avrupa'da bir ligde oynamak olduğu kaydedilirken görüşmelerin sonucu merak ediliyor. Aslan'ın yine Bundesliga'da SC Freiburg U19 forması giyen Berkay Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği hatta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Berkay Yılmaz ile bir görüşme daha yaptığı iddialar arasında. Orta sahaya da futbolcu arayan Galatasaray'ın Roma'da forma giyen Renato Sanches'e teklifte bulunduğu biliniyor. İtalyan basını bonservisi PSG olan futbolcu, kiralık geldiği Roma'da forma şansı bulamadığı için ara transfer döneminde ayrılma kararı aldığını öne sürdü. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mergim Berisha'yı da gündeminde tutuyor. Cim Bom, Hoffenheim'da istediği forma şansını bulamayan Berisha için çalışmalara başlayacak. Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek de adaylar arasında. 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden orta saha için Galatasaray, devre arasında girişimde bulunmak istiyor.

ZİYECH, KAZIMCAN VE HALİL GİDEBİLİR

Galatasaray'da ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim Ziyech olabilir. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, beklenenen performansı verememiş ve Sarı-kırmızılı forma altında etkisiz kalmıştı. Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş ve istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu ise kiralık olarak takımdan ayrılabilir.