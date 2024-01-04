Yusuf’tan ihtar acıklaması

Galatasaray'a Rapid Wien'den 6 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen Yusuf Demir ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Konyaspor'un Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacakları nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe ihtar çektiğinin bildirilmesinin ardından Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in de Galatasaray'ın kendisine ödemesi gereken parayı ödemediği gerekçesiyle ihtarname çektiği öne sürüldü. Genç oyuncunun verdiği sürenin 2 Ocak Salı günü dolduğu da iddia edildi.

'KESİNLİKLE SORUN YOK'

Yaşanan bu gelişmeler kısa sürede sosyal medyada da yankı uyandırdı. Türk asıllı Avusturyalı oyuncu bunun üzerine Instagram'dan bir açıklama yaptı. Yusuf, "Galatasaray ile kesinlikle bir sorunum yoktur" ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.

ICARDİ İÇİN YENİ İDDİA: İNTER

İtalyan medyasında G.Saray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceği iddia edildi. Bir süre önce M.United ve Tottenham ile anılan golcü oyuncunun eski takımının radarında olduğu konuşulurken yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı. Başarılı forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 30 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.