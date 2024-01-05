Rota Vanderlan

Angelino ile yol ayrımında olan Galatasaray'ın sol bek listesi günden güne genişliyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Palmeiras forması giyen 21 yaşındaki Vanderlan'a odaklandı. 21 yaşındaki Brezilyalı solak için ısrarcı olan Aslan, Brezilya Ligi'nde sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu için İtalya'dan Milan ve Fransa'dan Rennes ile yarış halinde.

BERKAY İÇİN ISRAR SÜRÜYOR

Yabancı adaylar dışında savunmanın soluna yerli alternatifler de bakan sarıkırmızılılar, Freiburg'un 2005 doğumlu sol beki Berkay Yılmaz ile görüşmelere başladı. Berkay'ı ikna eden Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle anlaşma zemini arıyor. Öte yandan Galatasaray'ın opsiyonu kullanmama kararı aldığı Angelino kendisine kulüp arıyor. 4 Ocak doğumlu sol bek dün 27

yaşına basarken, sarı-kırmızılılar Angelino'nun doğum gününü kutladı.

ASLAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Bu arada dünyaca ünlü Spor Dergisi World Soccer: "Gelecek 5 Yıl içinde Avrupa Kupalarında çıkış yapması beklenen futbol kulüplerini sıraladı. G.Saray bu listede 3. sırada yer alırken, F.Bahçe 198., Beşiktaş ise 338. basamakta yer alabildi. World Soccer'ın ilk 5 sıralaması ise şu şekilde: 1. B.Leverkusen (Almanya), 2. Porto (Portekiz), 3. Galatasaray, 4. Fiorentina (İtalya), 5. Aston Villa (İngiltere).