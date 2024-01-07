Son dakika... Galatasaray evinde rahat kazandı! Konyaspor’u 3-0 yendiler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

10. dakikada Mertens, sağdan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza sahası içine orta açtı. Nelsson'un kafa vuruşunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında Kerem Aktürkoğlu altıpas çizgisi önünde topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, topa bekletmeden vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

20. dakikada Zaha, Ndombele'nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Kerem Demirbay, sağ çaprazdan kullandığı frikikte topa çok sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş, kaleye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahası içinde bekleyen Mertens'e meşin yuvarlağı aktardı. Mertens'in şutu sonrası genç kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Zaha, içeriye doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu, bu pas sonrası şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

56. dakikada Guilherme'nin ortasında arka direğe hareketlenen Oliveria topa bekletmeden vuruş yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen meşin yuvarlak, Andreasen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

63. dakikada Galatasaray golü buldu. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topa yarım vole vurdu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

69. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı korner sonrası ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisine doğru çıkardı. Bu pas sonrası Nelsson, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğe takıldı.

85. dakikada Calvo'nun pas hatası sonrası Halil Dervişoğlu topu kaptı ve driplingle ceza yayına gelerek meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

90. dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topta Zaha, altıpas çizgisi üzerinde golünü attı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

90+3. dakikada Eyüp Aydın'ın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.