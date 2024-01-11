Aslan Sivas’ta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında bugün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak. Galatasaray'da Sacha Boey de sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken cezası biten Torreira görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SACHA BOEY'E PSG KANCASI

Fransız devi PSG, Nordi Mukiele'nin ayrılığına önlem olarak Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'u düşünüyor. Sarı-kırmızılı kulüp ise Boey'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, mukavele yenilemediği için oyuncunun bu kış ya da bu yaz satışına bu nedenle yeşil ışık yakabilir. Bu yaz Başakşehir'e kiralanan diğer bir Fransız sağ bek Leo Dubois, Boey'un olası bir ayrılığı durumunda geri çağrılacak.