Özbek’ten sert çıkış

Galatasaray ile tekstil firması Yünsa arasındaki sponsorluk anlaşmasının ardından Başkan Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarında standartsızlık olduğunu dile getiren Dursun Özbek, "Dün akşam sahamızda oynadığımız maçı kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Maçta verilen hakem kararlarını bütün spor kamuoyu ve sizler de izlediniz. Ligin ilk gününden itibaren devam eden ciddi bir standartsızlık söz konusu. Bu böyle devam edemez, etmeyecek. Galatasaray bugün organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak" dedi.

TFF VE MHK'YE ÇAĞRI

Özbek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Galatasaray başkanı olarak bazı kulüp başkanlarının yaptığı gibi rüzgara göre yelken açmam. Bizim kıblemiz bellidir. Öyle kalmaya da devam edecek. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının da sonuna geldiler. Buradan MHK'ye ve federasyon yetkililerine sesleniyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Süper Lig'de finansal yapısıyla ilgilenilen tek kulüp Galatasaray. Bu algı yapmaktan başka bir şey değil. Finansal açıdan hiçbir sorunumuz yok. Galatasaray'ı algı yaparak yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunların hiçbirisine pabuç bırakmayız.

FENERBAHÇE'DEN ASLAN'A JET YANIT

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün Yünsa ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının lansmanında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek'in lansmaaçıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından 3 Şubat 2023'te "Adaletimsi" başlığıyla yayınlanan gönderi yeniden paylaşıldı. Bilindiği üzere o tarihte oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında, ev sahibi ekibin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Sonradan açıklanan VAR kayıtlarında VAR hakeminin "ofsaytımsı" dediği görülmüştü.