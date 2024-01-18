Abdülkerim’e Milan takibi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın savunmasının bel kemiği Abdülkerim Bardakçı'nın talipleri artıyor. Gösterdiği performansla takdir toplayan Abdülkerim Bardakçı'yı Alman panzeri Bayern Münih'in ardından Milan da gündemine aldı. Yurtdışı basınında Calciomercato'da yer alan habere göre, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu transfer etmek için bir süredir çaba sarf eden İtalyan devi Milan transferde başarılı olamaması halinde rotayı Abdülkerim Bardakçı'ya çevirecek. 20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Bayern Münih'in de oyuncu için girişimlerde bulunduğunun aktarıldığı haberde Alman devinin Galatasaray'ın 20 milyon Euro istemesi nedeniyle transferden vazgeçebileceği ifade edildi. Transferin olumlu yada olumsuz önümüzdeki genlerde şekillenmesi bekleniyor.