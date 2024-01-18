  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Abdülkerim’e Milan takibi

Abdülkerim’e Milan takibi

Galatasaray’ın savunmasındaki etkili ismine Bayern Münih’ten sonra İtalyan devi de resmen talip oldu.

HABER MERKEZİ
Abdülkerim’e Milan takibi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın savunmasının bel kemiği Abdülkerim Bardakçı'nın talipleri artıyor. Gösterdiği performansla takdir toplayan Abdülkerim Bardakçı'yı Alman panzeri Bayern Münih'in ardından Milan da gündemine aldı. Yurtdışı basınında Calciomercato'da yer alan habere göre, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu transfer etmek için bir süredir çaba sarf eden İtalyan devi Milan transferde başarılı olamaması halinde rotayı Abdülkerim Bardakçı'ya çevirecek. 20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Bayern Münih'in de oyuncu için girişimlerde bulunduğunun aktarıldığı haberde Alman devinin Galatasaray'ın 20 milyon Euro istemesi nedeniyle transferden vazgeçebileceği ifade edildi. Transferin olumlu yada olumsuz önümüzdeki genlerde şekillenmesi bekleniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA