Aslan’da rota Pasalic’e döndü

Süper Lig'de Trabzonspor'u farklı yenerek zirve yarışında F.Bahçe'yi tekrar yakalayan Galatasaray, 10 numara transferi hedefi doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı. Bir süredir Lazio'nun Japon yıldızı Daichi Kamada ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünü bir türlü maliyet konusunda ikna edemeyince başka isimleri gündemine aldı. Lazio cephesinin inadını kıramayan Aslan, rotayı gündemdeki diğer 10 numara olan Mario Pasalic'e çevirdi. Hırvat yıldız da tıpkı Kamada gibi yeterli süreyi bulamamaktan şikayetçi ve ayrılığa sıcak bakıyor. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine de sıcak yaklaştığı öğrenildi.

MASAYA OTURULACAK

Sarı-kırmızılılar şimdi Atalanta'yı bu transfere ikna etmeye çalışacak. Galatasaray'ın Pasalic konusunda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya koyduğu öğrenildi. Serie A temsilcisinin bu teklife vereceği cevap, transfer sürecinde belirleyici rol oynayacak. Eğer görüşmeler pazarlığa açılırsa Galatasaray da kesenin ağzını açacak.