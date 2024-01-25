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Haberler Galatasaray Aslan’ın rakibi İstanbulspor

Aslan’ın rakibi İstanbulspor

HABER MERKEZİ
Aslan’ın rakibi İstanbulspor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde averajla ikinci sırada yer alan Aslan, kazanıp zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu bugün görev yapamayacak.
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