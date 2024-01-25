G.Saray’da yıldız harekatı başladı

Trendyol 1. Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını eşitleyen Galatasaray transferde yıldız harekatı için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekibe ünlü yıldızları kazandıran Başkanvekili Erden Timur'un hedefinde on numara pozisyonu için Fransa'da forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı var. Önceki gün Fransa'ya giden Timur'un, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı için temaslarda bulunduğu iddia edildi. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun da uygun bir bonservis bedeliyle transferi planlanıyor.

ARABİSTAN'DAN BENZEMA İDDİASI

Aslan'ın hücum hattı için ise Arabistan'da Al İttihat'ta forma giyen eski Real Madrid'li Karim Benzema ile de ilgilendiği iddia edildi. Orta saha takviyesi için Christian Eriksen'e teklif götürdüğü ancak kulübü Manchester United'tan ret cevabı aldığı ifade edildi. Yönetim, yıldızları kadroya katmak için Avrupa'da temaslarını sürdürüyor.