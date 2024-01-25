  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray G.Saray’da yıldız harekatı başladı

G.Saray’da yıldız harekatı başladı

HABER MERKEZİ
G.Saray’da yıldız harekatı başladı

Trendyol 1. Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını eşitleyen Galatasaray transferde yıldız harekatı için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekibe ünlü yıldızları kazandıran Başkanvekili Erden Timur'un hedefinde on numara pozisyonu için Fransa'da forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı var. Önceki gün Fransa'ya giden Timur'un, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı için temaslarda bulunduğu iddia edildi. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun da uygun bir bonservis bedeliyle transferi planlanıyor.

ARABİSTAN'DAN BENZEMA İDDİASI

Aslan'ın hücum hattı için ise Arabistan'da Al İttihat'ta forma giyen eski Real Madrid'li Karim Benzema ile de ilgilendiği iddia edildi. Orta saha takviyesi için Christian Eriksen'e teklif götürdüğü ancak kulübü Manchester United'tan ret cevabı aldığı ifade edildi. Yönetim, yıldızları kadroya katmak için Avrupa'da temaslarını sürdürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA