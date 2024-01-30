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Galatasaray'dan ayrılmıştı! Roma takımına kiralandı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da oyuncu Angelino geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Sol bek oyuncusu kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı.

AA
Galatasaray’dan ayrılmıştı! Roma takımına kiralandı

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı.

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Alman ekibi Leipzig'den sezon başında kiralanarak sarı-kırmızılı takıma katılan İspanyol futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giydi.

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