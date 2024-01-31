Aslan’da beklemek yok

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi F.Bahçe ile aynı puanda zirvede yer alan Galatasaray, ara transferde hareketli günler geçiriyor. Başarılı oyuncusu Sacha Boey'in rekor bir bedelle Bayern Münih'e, kiralık oynayan Angelino'nun da Roma'ya gitmesinin ardından sarı-kırmızılı ekipte bek bölgelerinde büyük bir açık oluştu. Teknik direktör Okan Buruk 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçı sonrası, "Başkanımızla da konuştuk. Erden bey zaten uğraşıyor. Cuma gününe kadar hızlı bir şekilde bir sağ bek, bir sol bek transferi yapmamız gerekiyor" dedi.

ARJANTİNLİ İLK SIRADA

Sarı-kırmızılıların, Roma'ya giden Angelino'nun yerine sol bek için ilgilendiği iki isim de belli oldu. Uzun süredir Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için temaslarını sürdüren Aslan, Fransa'da Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'yu da kadrosuna katmak için harekete geçti. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon Euro civarında. Sağ bek transferi için ise 5 isim gündeme geldi. Roma forması giyen milli oyuncu Zeki Çelik ile temas kuran yönetimin Rennes'ten Lorenz Assignon konusunda da ısrarı sürüyor. Bu transferlerde istenilen aşama kaydedilemezse listede Strasbourg'tan Marvin Senaya, Nice'ten Youcef Atal ve Young Boys'tan Lewin Blum'un olduğu öğrenildi.