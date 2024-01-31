Galatasaray Ekmas’ta ayrılık yaşandı! Mitrovic dönemi sona erdi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.