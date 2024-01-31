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Galatasaray Ekmas'ta ayrılık yaşandı! Mitrovic dönemi sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Ekmas'ta Mitrovic dönemi sona erdi. Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

DHA
Galatasaray Ekmas’ta ayrılık yaşandı! Mitrovic dönemi sona erdi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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