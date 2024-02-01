Aslan’ın kare ası

Trendyol Süper Lig' ezeli rakibi Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Galatasaray, savunma transferine yoğunlaştı. Sacha Boey ve Angelino'nun takımdan ayrılmasının ardından önceliğini bu bölgeye veren sarıkırmızılılar, Roma forması giyen Zeki Çelik ve Rennes ekibinde top koşturan Assignon'un ardından iki isim daha belirledi.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Teknik direktör Okan Buruk'un, Fransa'da Marsilya forması giyen Jonathan Clauss ve Başakşehir'de forma giyen eski G.Saraylı Leo Dubois'in ismini de yönetime verdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Buruk'un listesinde ilk sırada olan Clauss için kulübüyle ilk teması kurdu. 31 yaşındaki Fransız için Marsilya yönetimi 8 milyon Euro istedi. Yönetim bunun için teklifini güncelleyerek oyuncuyu kiralama önerisi götürdü. Eylül ayında Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois için de görüşme yapıldı. Fransız sağ bek Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi. Sarıkırmızılılar, yarına kadar çözmeyi planlıyor.

YILDIZLARA DEV KANCA

Galatasaray'da iki yıldız isme Avrupa ve Brezilya'dan talipler var. Sezon başında Sevilla'ya transferi son anda engellenen Victor Nelsson için Milan, Atletico Madrid ve Rennes ciddi olarak girişimlere başlarken, Tete'ye de ülkesi Brezilya'dan yoğun ilgi var. Tete'ye ülkesinin takımlarından Palmeiras'tan teklif geldi. Bahia ve Flamengo'nun da transfer gündeminde olan 23 yaşındaki futbolcu için Palmeiras 8 milyon Euro önerdi.