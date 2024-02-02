Aurier G.Saray’da

Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey'i Alman dünya devi Bayern Münih'e bonuslar dahil olmak üzere 35 milyon Euro karşılığında satan Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'tan Serge Aurier ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı terleteceği, sezon sonunda ise bonservisiyle Galatasaray'a imza atacağı öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu için bugüne dek toplamda 36 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Aslan'ın bu hamlesi transfer başarısı olarak değerlendirilirken oyuncu PSG, Tottenham, Villarreal ve Toulouse formaları giydi. Milli takımında kaptanlık yapan isim, 1.5 yıldır Nottingham Forest için top koşturuyor.

SAMSUN VİRAJINDA

G.Saray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsun ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. G.Saray, F.Bahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.