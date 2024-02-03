Aslan 5. viteste

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u da mağlup etti ve beşte beş yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu: 0-2. 5. dakikada Martens'in kullandığı köşe atışında topu arkaya aşırtan Icardi'nin pasını Nelsson kafayla tamamladı: 1-0. 11'de Martens'in defansın arasına yolladığı pasa iyi hareketlenen Barış, kaleci Okan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0. 19'da Zeki'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın kafa vuruşunu kaleci Muslera güçlükle kurtardı. 21'de Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci Muslera topu parmaklarının ucuyla çıkardı.

2. YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

54'te Martens'in direkten dönen şutunu tamamlayan Icardi'nin şutu üstten az fakla auta çıktı. 61'de kaleci Okan'dan seken topta altıpas üzerinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu üstten auta çıktı. 71'de Kaan'ın sağdan ortasında iyi dokunamayan Icardi, altıpas üzerinde mutlak gol şansından yararlanamadı. 90+6'da çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda top direğin sağından auta çıktı. Müsabaka 2-0 sona erdi.

OKAN BURUK İSTİKRARI SEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Gaziantep FK kadrosunu bozmadı. Galatasaray maça Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech kadroda bulunmadı.

BARIŞ ALPER YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Samsunspor maçında takımının yıldızı oldu. Geçen hafta Gaziantep FK karşısında galibiyet golünü atan yıldız futbolcu, hem oynadığı futbolla hem de attığı golle takımını sırtladı. Barış Alper, üst üste iki maçta da gol atmayı başarırken, bu sezonki gol sayısını da üçe yükseltti.

GİSDOL'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Yılport Samsunspor, İstanbulspor karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Gisdol, bu maçta 11 oynayan Haluk Mustafa Tan, Tait ve Bola'nın yerlerine Zeki Yavru, Van Drongelen ve Olivier Ntcham'a görev verdi.