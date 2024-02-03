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Haberler Galatasaray Galatasaray’dan çifte açıklama

Galatasaray’dan çifte açıklama

HABER MERKEZİ
Galatasaray’dan çifte açıklama
Galatasaray, 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, iki futbolcu da sarı-kırmızlıların oyuncu kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp Carlos Vinicius için İngiliz ekibi Fulham'a 600 bin Euro kiralama bedeli ödedi. Cim- Bom golcü oyuncuya da bu sezon sonuna kadar 600 bin Euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Serge Aurier için ise bir başka İngiliz kulübü Nottingham Forest'e 100 bin Euro ödeyecek. Galatasaray futbolcuyla bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalayacak ve 600 bin Euro net ücret ile 150 bin Euro imza parası ödeyecek.
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