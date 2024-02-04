Aslan çıldırdı

Fulham'ın 28 yaşındaki golcüsü Carlos Vinicius ve Nottingham Forest'ın sağ beki Serge Aurier'i kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan G.Saray, transferde dur durak bilmiyor. Sarı-kırmızılılar için yurt dışından gelen haberler taraftarları heyecanlandırdı. İngiliz basını Aslan'ın Manchester United forması giyen Danimarkalı Christian Eriksen ile ilgilendiğini iddia ederken, görüşmelerin devam ettiği konuşuluyor. Sarı-kırmızılılar sol bek transferi için de Manchester City forması giyen Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor. Yönetim, İspanyol sol bek ile daha önce de ilgilenmişti. Barcelona altyapısında deneyim elde eden Gomez, Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht formaları giydi. İngiliz devi, 23 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon Euro karşılığında kadroya dahil etmişti. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan Gomez, 18 dakika süre alabildi.

VINICIUS: ÇOK HEYECANLIYIM

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, "Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi. Vinicius, "Taraftara teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar, sürekli destek oldular. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.