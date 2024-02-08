G.Saray Köhn’le anlaştı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ve taraftarın ısrarla istediği sol bek transferi için gaza basan yönetim, dün mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan Derrick Köhn transferini bitirdi. Sezon başında Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna katan ancak yola devam etmeme kararı alan dünkü hamlesiyle bu bölgedeki sorunu da çözmüş oldu. devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile anlaşarak dikkat çeken aslan böylelikle 3. transferini gerçekleştirmiş oldu. Galatasaray Köhn'ün satın alma opsinoyla bitirirken yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun 3, 3.5 milyon Euro bandında olduğu gelen haberler arasında.

ERİKSEN MANU'DA KALDI

Bu arada Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Galatasaray'ın ilgisine rağmen, sezonun geri kalanında Manchester United ile devam etme kararı aldı. Sky Sports'ta yer alan habere göre; Danimarkalı orta saha oyuncusunun United'da mutlu olduğu ifade edildi.