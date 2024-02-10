Aslan’ın rakibi Başakşehir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı.

G.SARAY'DA 4 EKSİK VAR

Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, bugün Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 müsabakada mağlup olmadı.

GALATASARAY'DA ZİYECH KRİZİ

Galatasaray'a transfer olduğundan beri takımdan ayrılmak istediği konuşulan Hakim Ziyech için yeni bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'dan bir süredir maaşını alamadığı iddia edilen Hakim Ziyech'in takımdan bir arkadaşını da ikna edip yönetimi protesto etmek amacıyla antrenmana 30 dakika geç çıkmayı kafasına koyduğu ifade edildi. Bu durumu fark eden Muslera'nın araya girerek Hakim Ziyech'i ikna ettiği ve ufak çaplı krizin önüne geçtiği aktarıldı. Bilindiği gibi birçok talibi olan yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılarda kalacağı açıklanmıştı.