Şampiyonluk modunu açtı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray fırtınası dinmiyor. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor engelini de 6-1'lik farklı galibiyetle aşarken şampiyonluk havasına iyice girdi. Ligde 35 maçta hem lig, hem de kulüp tarihinde en fazla puan topladığı (96) sezonunu yaşayan Aslan, ligdeki yenilmezliğini 23 maça çıkarırken, sahasında da 35. maçında da mağlubiyet almadı. Ligde zirvede avantajlı konuma geçen sarı-kırmızılılar, gözünü ligin bitimine kalan son üç karşılaşmaya çevirdi.

DERBİ KARŞILAŞMASI ÇOK KRİTİK

Bu hafta sonu Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, sonraki hafta ise sahasında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe ile hayati bir maça çıkacak. Şampiyonluğu bu maçta sarı-lacivertli ekibi yenerek ilan etmek isteyen Aslan, ligdeki son karşılamasında ise Konyaspor deplasmanına gidecek. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama hazırlığına şimdiden başladı.