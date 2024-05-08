Galatasaray avantajı kaptı

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken Galatasaray büyük bir avantajın sahibi oldu. Sivasspor'u 6-1 yenen Galatasaray, Fenerbahçe'nin Konya'da takılmasıyla puan farkını 6'ya çıkardı. Aslan, kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24'üncü şampiyonluğunu ilan edecek. Bu hafta Galatasaray Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçtan da galip gelirse, F.Bahçe'nin takılması halinde şampiyonluğunu erkenden ilan edecek. İki ekibin de kazanması halinde düğüm Rams Park'ta bir sonraki hafta oynanacak derbide de çözülebilir.

DERBİDE BELLİ OLABİLİR

Sarı-kırmızılı ekip Karagümrük'e takılsa bile derbiden galibiyetle ayrılması halinde yine şampiyonluğunu ilan edecek. Bu hafta iki ekibin de maçlarını kazanması halinde ise Galatasaray'a derbide alacağı bir beraberlik şampiyonluğu getirecek. Fenerbahçe ise ya derbi öncesi rakibinin takılmasını bekleyip derbiyi kazanmaya çalışacak, ya da derbide kazanıp Galatasaray'ın son hafta Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek. Eğer puanlar eşit olur ve ikili averajda da takımlar birbirine üstünlük sağlayamazsa genel averaja bakılacak. Galatasaray bu hafta Karagümrük'e yenilir, derbide berabere kalır ve son hafta da Konyaspor'a yenilirse, Fenerbahçe'nin Kayserispor ve İstanbulspor maçlarını kazanması halinde lig bitiminde iki ekibin de puanları 97 olacak. Bu durumda genel averaja bakılacak. Genel averajda sarı-kırmızılılar son haftalardaki farklı galibiyetleriyle öne geçti. Son 3 haftaya Aslan +64 averajla girerken, Kanarya ise +58 averaja sahip.

'FLORYA PROJESİ GELECEĞİ KURTARACAK'

alatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemi değerlendirdi. Takımın mali konularda sıkıntı yaşadığı iddialarını yalanlayan Özbek, "Nisan ayı sonunda bütün ödemeleri yaptık, borcumuz sıfır. Bunu çıkaranlar, G.Saray'ın huzuruna dinamit koymaya çalışıyor" dedi. Florya projesinde zarar edileceği iddiaları üzerine ise Başkan Özbek, "Florya projesi G.Saray'ın geleceğidir. Ciddi gelirler elde edeceğimiz ve ilk aşamada da Bankalar Birliği'ne borcumuzu kapatacağımız bir çalışmadır. Aylık 100 milyon TL'lik faiz giderinden kurtulacağız" dedi.