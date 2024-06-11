‘Mayıslar hep bizim oldu’

SÜPER Lig'de rekor puanla zirvede yer alarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, A Spor'a konuştu. Nefes nefese geçen şampiyonluk yarışını değerlendiren Buruk, "Galatasaray kazanan takımdır, bu virajları konsantre şekilde dönen takımdır. Her şeyi yapabilecek taraftarımız var. Konya maçına gidişimizi unutamayacağım. Bu başarıda onların payı çok büyük. Fenerbahçe'ye 99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız deseler inanmazlardı. Hep daha iyisini yapabilecek bir takım var, Galatasaray" dedi.

'ŞAMPİYON OLMADAN KUTLAYAN'

"Hep mayıslar bizimdir dedik, mayıslar bizim oldu" diyen Okan Buruk, "Seneye de mayıslar bizim olacak. Tüm kalbimle inanıyorum. Kutlamadan çok, şampiyonluğu seven bir takımız. Belli bir şeyden sonra rutine dönüşüyor. Şampiyon olmadan da kutlayanları görüyorsunuz. Şampiyonluğu kutlamak ilk gün önemli ama sonra oyuncular tatile gidiyor, milli oyuncular farkına varmadan milli takıma gittiler" ifadelerini kullandı.

'RAFA SİLVA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'

OKAN Buruk, Galatasaray ile adı geçen oyuncuları da değerlendirdi. Portekizli Rafa Silva'nın önemli bir oyuncu olduğunu kaydeden Buruk, "Hiçbir şekilde gündemimizde değil. Serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Kesinlikle gündemimizde yok" dedi. Başarılı teknik adam, Amrabat ile de görüşmediğini kaydederek, "Avrupa'da fiyatlar uçtu. Kimi sorsanız 20-25-35 milyon Euro. Fiyatlar 2-3 katına çıktı" diye konuştu.