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Haberler Galatasaray Aslan durmuyor

Aslan durmuyor

G.Saray, Fener’den Batshuayi’nin yanı sıra stoper Samet Akaydın’ın da transferi için devreye girdi

HABER MERKEZİ
Aslan durmuyor

SÜPER Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibinin bir yıldızına daha kanca attı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ancak kulübü ile anlaşamayan golcü Michy Batshuayi ile ön protokol imzaladığı iddia edilmişti. Bu haber bomba etkisi yaratırken, sarı-kırmızılılar bir hamle daha yaptı. Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Almanya'da bulunan ve Gürcistan maçındaki performansıyla dikkat çeken Samet Akaydın için de sarı-kırmızılıların devreye girdiği ifade edildi.

OĞUZ AYDIN ISRARI

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a kiralık olarak gönderdiği futbolcu ile temasa geçen Aslan, milli stoperin nabzını yokladı. Sarı-lacivertli ekiple, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak geleceği belirsiz olan 30 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın için ayrılık kararı çıkarsa Aslan resmen devreye girecek. Bu arada sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin de listesinde bulunan Alanyasporlu Oğuz Aydın için teklifini güncelledi. Yönetim, 4 milyon Euro'luk teklifin yanı sıra takas formülünü devreye sokarak Güney ekibine Halil Dervişoğlu'nu da önerdi.

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