Aslan durmuyor

SÜPER Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibinin bir yıldızına daha kanca attı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ancak kulübü ile anlaşamayan golcü Michy Batshuayi ile ön protokol imzaladığı iddia edilmişti. Bu haber bomba etkisi yaratırken, sarı-kırmızılılar bir hamle daha yaptı. Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Almanya'da bulunan ve Gürcistan maçındaki performansıyla dikkat çeken Samet Akaydın için de sarı-kırmızılıların devreye girdiği ifade edildi.

OĞUZ AYDIN ISRARI

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a kiralık olarak gönderdiği futbolcu ile temasa geçen Aslan, milli stoperin nabzını yokladı. Sarı-lacivertli ekiple, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak geleceği belirsiz olan 30 yaşındaki savunmacı Samet Akaydın için ayrılık kararı çıkarsa Aslan resmen devreye girecek. Bu arada sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin de listesinde bulunan Alanyasporlu Oğuz Aydın için teklifini güncelledi. Yönetim, 4 milyon Euro'luk teklifin yanı sıra takas formülünü devreye sokarak Güney ekibine Halil Dervişoğlu'nu da önerdi.