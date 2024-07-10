Galatasaray’da stoper trafiği

G.Saray, 9 Ağustos'ta start alacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken dün stoper konusunda iki flaş iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın taliplerinin günden güne arttığı öne sürülürken Suudi Arabistan kulüplerinin ardından Bundesliga'dan Stuttgart ve Leipzig'in de oyuncuyla ilgili temaslarının bulunduğu öne sürüldü. Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakcı konusunda acele etmezken gelen cazip teklifler ışığında bir değerlendirme yapmayı planlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Bu arada Serie A'nın köklü kulüplerinden olan Milan'dan ayrılan ve serbest statüde olan Simon Kajer için Galatasaray devreye girdiği söyleniyor. Cimbom'un olası stoper ayrılığı için Danimarkalı yıldız futbolcuyu radarına aldığı öne sürüldü. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye gelmek istediği sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme ihtimalinin yüksek olmasından dolayı anlaşmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.