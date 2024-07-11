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Haberler Galatasaray İki yabancı alacağız

İki yabancı alacağız

G.Saray’ın hocası Okan Buruk transfer için taraftardan sabır istedi. Buruk, "Elimizde çok iyi oyuncularımız var. Yabancı sınırı var. İki yabancı oyuncu almak istiyoruz. Bunun yanında Türk oyunculara da bakacağız" dedi.

HABER MERKEZİ
İki yabancı alacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. En doğru transferleri yapmak için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz" diyerek sabır çağrısında bulundu. Buruk, "Her mevkiiyle ilgili çalışmamız var. Elimizde çok iyi oyuncularımız var. Takımı uzun vadede başarıya götürecek oyuncular bakıyoruz. Yabancı sınırı var. İki yabancı oyuncu almak istiyoruz. Bunun yanında Türk oyunculara da bakacağız" diye konuştu.

BATSHUAYİ ÇOK ÖNEMLİ TRANSFER

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren yeni transferleri Michy Batshuayi'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu belirten Buruk, "Mertens'i zaman zaman Mauro'nun yanında kullanıyoruz. Michy'yi zaman zaman önde ikili kullanacağız. Maça ve rakibe göre oyuncuları kullanacağız. Ülkeye adapte ve İstanbul'da yaşayan bir futbolcu. Takımı ve ligi tanıyor. Bundan dolayı bizim için çok önemli bir transfer oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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